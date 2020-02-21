وزير الطاقة: الحديث عن ترك السعودية لـ”أوبك+” هراء

وصف وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان تقريرا إعلاميا بأن الرياض تدرس مغادرة تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا بأنه “هراء”.

وأبلغ الأمير عبد العزيز رويترز اليوم الجمعة “هذا سخيف ومحض هراء.”

وأضاف “وقعنا جميعا على ميثاق أوبك+ وسنواصل العمل بطريقة جماعية. نحن على تواصل مستمر وحوار مع جميع شركائنا في أوبك وأوبك+.”

تأتي تصريحاته بعد أن أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية تدرس الانسحاب من تحالف أوبك+ في الوقت الذي يسهم فيه تفشي فيروس كورونا في الصين في انخفاض الطلب العالمي على النفط.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر لم تسمها أن السعودية والكويت والإمارات تعتزم إجراء محادثات لبحث إمكانية خفض الإنتاج معا بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

كانت لجنة منبثقة عن أوبك+ أوصت في وقت سابق هذا الشهر المجموعة بتعميق قيودها الإنتاجية 600 ألف برميل يوميا إضافية للتصدي لهبوط الطلب على النفط الناتج عن تفشي الفيروس الجديد. لكن روسيا لم تعط موافقة نهائية بعد على التخفيضات المقترحة.