“شر وراح”.. أمير المدينة المنورة يزور رجال الأمن المصابين في حادثة إطلاق النار بحي طيبة

اطمأن أمير منطقة المدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، على الحالة الصحية لرجال الأمن المصابين في حادثة إطلاق النار بحي طيبة في المدينة المنورة ظهر اليوم، وذلك خلال زيارته لهم بمستشفى الملك فهد.

وقال أمير منطقة المدينة المنورة لرجال الأمن المصابين في الحادثة: “الحادثة شر وراح، الحمد لله على سلامتكم، والله يسددكم في مهامكم”.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة قد صرح بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة الموافق 27/ 6/ 1441هـ باشرت دوريات الأمن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع أنوفا وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع أنه بمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه؛ للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.