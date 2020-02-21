خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لملك إسواتيني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني.

وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري خلال استقبال جلالته له أمس.

ونقل السفير العنقري لجلالته تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتمنياتهما لجلالته ولحكومة وشعب مملكة اسواتيني بدوام التقدم والازدهار.

من جهته، أعرب جلالة ملك اسواتيني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ، مؤكدًا حرص مملكة اسواتيني على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتنميتها.

حضر الاستقبال، دولة رئيس الوزراء امبروس ماندفولو دلاميني ومعالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي توليسيلي دلادلا.