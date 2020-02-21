الطيران المدني الكويتي يوقف رحلاته إلى إيران

أعلن الطيران المدني الكويتي، الجمعة، إيقاف جميع رحلاته الجوية إلى إيران.

وكانت تقارير إعلامية إيرانية أفادت باكتشاف حالات إصابة بفيروس “كورونا” الجديد في البلاد، وخصوصا في أماكن التجمعات مثل مدينتي قم ومشهد الإيرانيتين.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، عن وقف جميع رحلاتها إلى إيران نظرا لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس “كورونا”.

وأفادت الخطوط الجوية عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر”: “بأنه وبتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، فقد تقرر توقيف تشغيل جميع الرحلات إلى إيران اعتبارا من تاريخه، نظرا لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض “كورونا”.

وأضافت أن ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد لمواجهة الفيروس المستجد، وتحاشيا لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب.

وكانت وزارة الصحة قد دعت إلى تجنب السفر إلى مدينة قم الإيرانية، وأعلنت أنه سيتم فرض حجر صحي على كل القادمين منها إلى الكويت.