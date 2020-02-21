الجزيرة تفشل في الحصول على حقوق البث لفيلم دولي يكشف إرهاب قطر

كشف تقرير لموقع global المعني بالتحليلات الخاصة بالإرهاب العالمي عن أن قطر بعد أن فشلت في عرقلة توزيع كتاب “أوراق قطر” للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو والذي يفضح إرهابها حول العالم، تحاول الحد من قدرة الجمهور على مشاهدة الفيلم الوثائقي المستوحى من الكتاب نفسه.

وأفاد التقرير: بعد أن فشلت قطر في منع بث الفيلم في فرنسا، على الرغم من خطاب احتجاج أرسلته السفارة القطرية إلى قناة Arte، المنتج المشارك والقناة التي بثت الفيلم، حاولت سلطات الدوحة الحصول على الحقوق الدولية للفيلم، لضمان منع بث الفيلم خارج العالم الناطق بالفرنسية.

الفيلم يرصد ويؤكد (دعم قطر للإرهاب) بالأدلة، ويمتد إلى سجل قطر فى دعم الإرهاب حيث يكشف تفاصيل جديدة بشأن تمويل الدوحة للجماعات المسلحة والمنظمات المتطرفة فى أوروبا.

يستند الفيلم الوثائقى الفرنسى – البلجيكى المشترك إلى آلاف الوثائق السرية، التى تثبت تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين فى العديد من الدول الأوروبية.

أضاف التقرير أنه بينما تواصل قطر الادعاء بأنها تدعم المنظمات الإنسانية والبرامج الخيرية، يكشف الفيلم الوثائقى عن مراوغة الدوحة وازدواجيتها فيما يتعلق بأهدافها، والتى لا علاقة لها بالشعارات الخيرية.