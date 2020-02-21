مواطن يشتكي عدم نظافة أسطونة الغاز.. والشركة: “سلّمها نظيفة وخذها نظيفة”

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو لمواطن يشتكي فيه من عدم نظافة أسطوانات الغاز.

وأظهر الفيديو المواطن يشتكي الشركة الموزعة لأسطوانات الغاز قائلا: “بالله عليكم هذا شكل لأسطوانة غاز ينفع ندخلها بيوتنا.. مليئة بالجراثيم وشكلها لا يرضي أحد.. هل يرضي هذا الشركة”.

وتفاعل المغردون مع الفيديو، وأوضحوا أن هذه الأزمة ممتدة منذ أعوام طويلة، ويجب أن تضع الشركة حدا لعدم نظافة أسطوانات الغاز التي تدخل البيوت.

وكانت الشركة الموزعة للغاز “غازكو” نوهت في تغريدة لها عن أزمة عدم نظافة أسطوانات الغاز وقالت “بتسليمك أسطوانة نظيفة للموزع فمن حقك استلام أسطوانة نظيفة بالمقابل”.