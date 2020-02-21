عاجل.. بعد غضب جماهيري.. إيقاف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي بسبب عبارات غير لائقة

قرر اتحاد الإعلام الرياضي السعودي إيقاف الإعلامي عايد الرشيدي عن الظهور الإعلامي بسبب عبارات غير لائقة تحدث بها عبر قناة 24 الرياضية.

وقالت تقارير صحفية إنه جرى التنسيق بين اتحاد الإعلام الرياضي والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ونتجع عنه قرار بإيقاف أحد الإعلاميين الرياضيين عن الظهور واستدعائه للتحقيق بسبب إطلاقه عبارات غير لائقة في إحدى القنوات الفضائية.

وتسببت عبارات الرشيدي التي أطلقها عبر برنامج سوالف رياضية على قناة 24 الرياضية في موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت جماهير بعد تناقلها الفيديو بقرار عاجل ضد الرشيدي.

وقال أحد المغريدين تعليقا على الفيديو “عايد أنت لم تحترم القناة ولم تحترم الضيوف ولم تحترم المشاهدين ولم تحترم نفسك!”.

وعلق آخر “ما ذكره اليوم ” عايد الرشيدي ” مُخجل مُخجل مُخجل .. بذمتك هذا مثل تستشهد فيه أمام الناس و في مجلس!!! عيب ورب البيت عيب”.