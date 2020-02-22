السودان: حمدوك يتدخل ويأمر بتحقيقات عاجلة في استخدام العنف ضد محتجين بالخرطوم

أمر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم السبت بإجراء تحقيق في استخدام قوات الأمن العنف ضد محتجين في الخرطوم.

وقال حمدوك في كلمة تلفزيونية “قررت تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت في 20 و 21 فبراير 2020”.

وأضاف أن النائب العام سيرأس اللجنة وسيتم إصدار تقرير نهائي خلال سبعة أيام.

واستخدمت قوات الأمن السودانية يوم الخميس قنابل الغاز والعصي لتفريق آلاف المحتجين الذي احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط بالجيش لوظائفهم بعد إقالتهم في الأسبوع الماضي لرفضهم التصدي لمظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير حسبما قال شهود.

وذكرت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة في بيان إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا في الاشتباكات.