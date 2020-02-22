ساندرز يهاجم روسيا بعد محاولة موسكو تعزيز حملته لرئاسة أمريكا

حذر السناتور بيرني ساندرز الذي ينافس على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات الرئاسة المقبلة روسيا من التدخل في الانتخابات الأمريكية بعد أن قالت صحيفة إن مسؤولين أمريكيين أبلغوه بأن موسكو تحاول مساعدة حملته.

وقال ساندرز في بيان إنه لا يهتم بمن يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسا للولايات المتحدة.

وأضاف ساندرز “رسالتي لبوتين واضحة وهي ابتعد عن الانتخابات الأمريكية وأنا كرئيس سوف أتأكد من أنك تفعل ذلك”.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر لم تنشر اسماءهم قولهم إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا ساندرز بالمحاولات الروسية وأخطروا أيضا الرئيس دونالد ترامب ونوابا أمريكيين آخرين بذلك.

وقالت الصحيفة إنه لم تُعرف شكل تلك المساعدة الروسية.

وفي بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا قال ساندرز للصحفيين” أوساط المخابرات تبلغنا بأنهم يتدخلون في هذه الحملة الآن في 2020″.

وأكد مصدر بالكونجرس أن مسؤولين بالمخابرات أبلغوا النواب بأن روسيا تقوم على ما يبدو بحملات تضليل ودعاية لتعزيز حملات 2020 لكل من ساندرز وترامب.

ولكن المصدر حذر من أن هذه النتائج مبدئية.

وكان الكرملين قد نفى في وقت سابق يوم الجمعة من تدخل روسيا في حملة انتخابات الرئاسة لعام 2020 لتعزيز فرص إعادة انتخاب ترامب بعد تقارير قالت إن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية حذروا الكونجرس من تهديد الانتخابات.

وقال شخص مطلع لرويترز يوم الخميس إن مسؤولين من المخابرات الأمريكية أبلغوا أعضاء مجلس النواب الأسبوع الماضي أن روسيا تتدخل من جديد في السياسة الأمريكية قبل انتخابات الرئاسة التي تجرى في نوفمبر المقبل مثلما فعلت في 2016 .