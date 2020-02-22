تفاصيل الوظائف النسائية في طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل عن فتح التقديم (للنساء) في الضيافة الجوية بطاقم الطائرة لعدد 20 وظيفة بمسمى (مضيف جوي) للعمل في ( الرياض – جدة – الدمام) وفق التالي:
ملخص العمل : طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.
المسؤوليات : مسؤولة عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة -التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة.
الحصول على رخصة طاقم الطائرة – اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة -ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة والمساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.
المهارات والمؤهلات:
الحد الأدنى للعمر 23 سنة ، الحد الأقصى للعمر 30 سنة.
الحد الأدنى للطول 160 سم .
إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا. أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.
شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الأخرين.
خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية .
صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.
يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
http://careers.flyadeal.com/ar/job-detail.php?jid