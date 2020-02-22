تفاصيل الوظائف النسائية في طيران أديل

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جدة- الوئام:

أعلنت شركة طيران أديل عن فتح التقديم (للنساء) في الضيافة الجوية بطاقم الطائرة لعدد 20 وظيفة بمسمى (مضيف جوي) للعمل في ( الرياض – جدة – الدمام) وفق التالي:

ملخص العمل : طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.

المسؤوليات : مسؤولة عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة -التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة.

الحصول على رخصة طاقم الطائرة – اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة -ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة والمساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

المهارات والمؤهلات:

الحد الأدنى للعمر 23 سنة ، الحد الأقصى للعمر 30 سنة.
الحد الأدنى للطول 160 سم .

إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا. أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.

شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الأخرين.

خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية .

صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.

يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
http://careers.flyadeal.com/ar/job-detail.php?jid

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