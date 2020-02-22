الدوري السعودي: الهلال يستضيف الاتحاد في “كلاسيكو الأقوياء” #الهلال_الاتحاد

يستضيف نادي الهلال، اليوم السبت، نظيره الاتحاد على ملعب جامعة الملك سعود، في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الهلال لقاء اليوم، وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر، الذي يحل الآخر ضيفاً على الحزم.

وبينما يحتل فريق الاتحاد المركز 13 برصيد 19 نقطة في موقف لا يحسد عليه، ويسعى لتعويض الخسارة في اللقاء السابق أمام ضمك.

ويخوض الاتحاد لقاء اليوم تحت قيادة مديره الفني، البرازيلي الجديد فابيو كاريلي، الذي تولى المهمة خلفاً للهولندي المقال إريك تين كات، والذي أبدى في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة عدم خشيته من نظيره الهلال، ولكنه يكن له كل احترام.

وأشار كاريلي إلى أنه منذ توليه تدريب اتحاد جدة، بدأ فوراً في إعداد الفريق للموسم المقبل، حتى يعود الفريق الغربي إلى سابق عهده منافساً على البطولات.

فيما أكد مدرب الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو،، أن وضع الاتحاد في جدول الترتيب لا تتناسب مع إمكانيات لاعبيه.