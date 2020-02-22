السعودية تستضيف القادة الماليين لمجموعة العشرين

يلتقي وزراء مالية ومحافظو المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين في الرياض السبت لحضور اجتماع يستمر يومين لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الخطر السلبي لوباء فيروس كورونا المستجد.

وبالإضافة لخطة عملهم لحماية الاقتصاد العالمي من تأثير الوباء، من المتوقع أن يناقش القادة الماليون في أكبر 20 اقتصاد بالعالم سبل تحقيق نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة في العصر الرقمي.

وقال منظمو اجتماع مجموعة العشرين في بيان إنّ وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية سيناقشون التوقعات الاقتصادية العالمية والاستجابات السياسية الممكنة لدعم النمو والوقاية من المخاطر السلبية.

وتابع البيان بالإضافة إلى ذلك، سيناقشون أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تحت شعار اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع بما في ذلك التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.

وسيرأس الاجتماعات وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقوم بمهام المصرف المركزي، أحمد الخليفي. والسعودية هي أول بلد عربي يترأس المجموعة الاقتصادية العالمية الكبرى.

ويأتي هذا الاجتماع وسط تنامي القلق من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث تقوم السلطات الصينية بعزل ملايين الأشخاص في منازلهم لمنع انتشار المرض، ما أدى لظهور تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.