تعّرف على القيمة السوقية لنجوم الهلال والاتحاد

يستضيف فريق الهلال نظيره الاتحاد، اليوم السبت، على ملعب “جامعة الملك سعود”، في لقاء كلاسيكو الدوري السعودي، في قمة مباريات الجولة 19 من البطولة.

ويتفوق الهلال يتفوق على غريمه الاتحاد من حيث القيمة التسويقية لنجوم الفريقين، إذ تصل قيمة نجوم “الزعيم” إلى 51 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة نجوم “العميد” إلى 32 مليون يورو.

ويتصدر النجم البيروفي، إندريه كاريلو، القيمة التسويقية لنجوم الهلال، بقيمة 8 ملايين يورو، وعلى مستوى اللاعبين المحليين، يتفوق محمد كنو بقيمة 3.5 مليون يورو.

وفي المقابل يتصدر المهاجم الإيفواري، ويلفريد بوني، القيمة التسويقية لنجوم الاتحاد، بقيمة 5.5 مليون يورو، وعلى مستوى اللاعبين المحليين، الحارس فواز القرني بقيمة 850 ألف يورو.

يذكر أن الهلال نجح في التفوق على الاتحاد في لقاء الدور الأول، 3-1، سجل ثلاثية الزعيم، كارلوس إدواردو هدفين، وسیباستیان جيوفينكو، بينما أحرز روماريو هدف “العميد” الوحيد.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 41 نقطة، متفوقاً بفارق 3 نقاط عن الوصيف النصر، برصيد 38 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز 13، برصيد 19 نقطة.