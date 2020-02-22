الصين توافق على أول مشروع مشترك للأوراق المالية مع تايوان

وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية في بكين على إقامة مشروع مشترك، مملوك بشكل جزئي من قبل شركة “بريزيدنت سيكيوريتيز كورب” وهي أول شركة تايوانية للأوراق المالية تستغل فرصة انفتاح صناعة الأوراق المالية في الصين.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم السبت أن اللجنة وافقت على الشركة الجديدة، التي ستشارك في سمسرة وتداول الممتلكات وعمليات الاكتتاب في الأوراق المالية، طبقا لما ذكرته اللجنة في بيان يعود لتاريخ 17 شباط/فبراير ونُشر أمس الجمعة.

وستمتلك الشركة التايوانية 49 بالمئة من المشروع، بينما ستحتفظ مجموعة “شيامين جينيوان” الاستثمارية وهي شركة قابضة مالية تدعمها حكومة بلدية شيامين بحصة مسيطرة نسبتها 51 بالمئة.

وسيكون مقر شركة السمسرة في مدينة شيامين بإقليم فوجيان وسيكون لديها رأس مال مسجل قيمته 1.2 مليار يوان (171 مليون دولار)، طبقا لما ذكرته اللجنة في بيان