محافظ مؤسسة النقد يتوقع زيادة النمو الاقتصادي للمملكة

توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي اليوم السبت ارتفاع النمو الاقتصادي للمملكة بدعم من القطاع غير النفطي.

وقال الخليفي تصريح خلال مؤتمر اقتصادي بالرياض اليوم السبت إن “النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي”.

وأضاف: ” أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل”

وتنطلق في الرياض اليوم فعاليات الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، في ظل رئاسة المملكة للمجموعة.

ويشارك في الاجتماع ، الذي يستمر يومين، وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، إضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

ويناقش الاجتماع آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر المحيطة به.