الكويت تجهز موقعي حجر صحي للقادمين من دول مصابة بـ”كورونا”

أفادت مصادر كويتية بأن وزارة الصحة الكويتية جهزت مركزين للحجر الصحي لاستقبال القادمين من دول ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا المتحوّر الجديد.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن المصادر قولها إن أولى طائرات الإخلاء التي تجلي المواطنين الكويتيين من إيران ستصل البلاد عصر اليوم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها ستطبق الحجر الصحي على جميع القادمين من مدينة قم الإيرانية التي تشهد تفشياً للفيروس، كما علقت الكويت الرحلات الجوية مع إيران.

وأشارت المصادر إلى أن “الموقعين المخصصين للحجر الصحي جرى تجهيزهما منذ فترة ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة للتعامل مع أى طارئ”، مشددة على أن “الوزارة تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر حرصاًعلى سلامة الجميع، مواطنين ومقيمين”.

وأكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس الجمعة حرص بلاده على المتابعة الحثيثة على مدار الساعة للحفاظ على الأمن الصحي للكويت وتحصينها ضد فيروس كورونا عبر إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفق خطة محكمة ومتعددة الأبعاد محليا وخليجيا وعالميا.