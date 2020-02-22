الكويت: نقل 700 مواطن من إيران خلال ساعات #عاجل

أكد مصدر في الإدارة العامة العامة للطيران المدني الكويتي أن خمس طائرات ستصل اليوم وحتى فجر غد الأحد من إيران، وعلى متنها نحو 700 مواطن كويتي.

وأضاف المصدر “تم تخصيص مطار الشيخ سعد للركاب العائدين من إيران، ومُنع هبوط الطائرات التي تقلهم في المطارات الأخرى حتى لا يؤثر ذلك على المسافرين والقادمين”.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن المصدر قوله إن عدد القادمين في أول رحلة يتحاوز الـ120 راكباً، وأنه سيتم إنزالهم فور وصولهم ونقلهم في حافلات إلى مبنى خاص بمطار الكويت تم تخصيصه كمركز للحجر الصحي.

وأوضح أن الكويت أرسلت فريقاً من 12 طبيبا وممرضا إلى إيران لفحص الركاب قبل صعودهم إلى الطائرات، وبالتالي فرز الحالات، مشيراً إلى أن الفريق الطبي سيبقى في إيران لمدة يومين حتى إجلاء جميع الكويتيين العالقين هناك.

وقال البرلماني الكويتي خليل الصالح :”أُبلغت قبل قليل بوصول أول رحلة إلى مشهد لإخلاء المواطنين الموجودين في إيران وهناك أربع رحلات أخرى يتم التنسيق بخصوصها”.

وأفادت مصادر كويتية في وقت سابق بأن وزارة الصحة الكويتية جهزت مركزين للحجر الصحي لاستقبال القادمين من دول ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن “الموقعين المخصصين للحجر الصحي جرى تجهيزهما منذ فترة ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة للتعامل مع أى طارئ”، مشددة على أن “الوزارة تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر حرصاًعلى سلامة الجميع، مواطنين ومقيمين”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها ستطبق الحجر الصحي على جميع القادمين من مدينة قم الإيرانية التي تشهد تفشياً للفيروس، كما علقت الكويت الرحلات الجوية مع إيران.

وأكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس الجمعة حرص بلاده على المتابعة الحثيثة على مدار الساعة للحفاظ على الأمن الصحي للكويت وتحصينها ضد فيروس كورونا عبر إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفق خطة محكمة ومتعددة الأبعاد محليا وخليجيا وعالميا.