الصين تحذّر: فترة حضانة فيروس كورونا قد تستمر 27 يوما #عاجل

نقلت وسائل إعلام رسمية عن السلطات الصينية في إقليم هوبي، بؤرة وباء فيروس كورونا قولها إن فترة حضانة السلالة الجديدة من الفيروس يمكن أن تمتد إلى 27 يوما.

وذكرت صحيفة “هوبي” اليومية وسط الصين أن رجلا (70 عاما) لم تظهر عليه أعراضا بعد حوالي شهر من زيارة شقيقته في 25 كانون ثان/يناير، قبل وقت قصير من تشخيص حالتها على إنها إصابة بفيروس كورونا “كوفيد – 19”.

ولم يخالط شقيقته مرة أخرى بعد الزيارة وظهرت عليه أول أعراض في 19 شباط/فبراير.

وكانت تقديرات سابقة تشير إلى أن فترة الحضانة للفيروس 24 يوما، طبقا لباحثين صينيين، على الرغم من أن معظم إجراءات الحجر الصحي لاحتواء الفيروس في مختلف أنحاء العالم تستمر فقط 14 يوما.