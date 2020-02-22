الرياض.. القبض على متهم تورط في كسر وسرقة محتويات سيارات

تمكنت شرطة الرياض، اليوم السبت، من ضبط شخص تورط في سرقة محتويات السيارات، بحي الملقا.

وصرح المقدم شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه “بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدة سيارات بحي الملقا شمال العاصمة الرياض لكسر زجاج نوافذها وسرقة محتوياتها، فقد تمكن ضبط المتورط في تلك الوقائع”.

واسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوية المتهم بذلك والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثاني من العمر)، وضبط مركبة مسروقة بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقة اقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الاجراءات النظامية.