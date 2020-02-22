“الصحة الكويتية” تكشف حقيقة دعوات مقاطعة المطاعم بسبب #كورونا

انتشرت بيانات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى وزارة الصحة الكويتية، تحذر فيها من الأكل أو الطلب من المطاعم بعد انتشار فيروس كورونا.

من جانبها، نفت الوزارة، في بيان، صحة تلك الدعوات، قائلة: “ما يتم تداوله حول وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الفروانية، وكذلك ما يتم تداوله من تحذير لعدم تناول الطعام المقدم من المطاعم وربطه باحتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد، غير صحيح”.

غير صحيح ما يتم تداوله حول وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الفروانية وكذلك مايتم تداوله من تحذير لعدم تناول الطعام المقدم من المطاعم وربطه باحتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد pic.twitter.com/AAsjo2LCvW — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) February 22, 2020

وتستعد الكويت لاستقبال 700 مواطن، كانوا في إيران، بعد تفشي المرض هناك.

وقال مصدر في الإدارة العامة العامة للطيران المدني الكويتي أن خمس طائرات ستصل اليوم وحتى فجر غد الأحد من إيران، وعلى متنها نحو 700 مواطن كويتي.

كما أفادت مصادر كويتية بأن وزارة الصحة الكويتية جهزت مركزين للحجر الصحي لاستقبال القادمين من دول ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا المتحوّر الجديد. بحسب صحيفة “الرأي”.

ونقلت الصحيفةالكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن المصادر قولها إن أولى طائرات الإخلاء التي تجلي المواطنين الكويتيين من إيران تصل البلاد عصر اليوم.