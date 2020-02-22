الإمارات: إصابة زائر إيرني وزوجته بفيرس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات اليوم السبت تشخيص حالتين جديدتين بفيروس كورونا المتحور الجديد(كوفيد – 19)، وهما لزائر إيراني يبلغ من العمر 70 عاما، وحالته الصحية غير مستقرة ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تبين من فحص المخالطين إصابة زوجته أيضا البالغة من العمر 64 عاما.

وأضافت الوزارة أنها تفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض، وضمانا لسلامة المجتمع.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها.

وأكدت الوزارة اتخاذها الإجراءات اللازمة كافة بما فيها “التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة”.

ونصحت الوزارة الجمهور باتباع “الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة”.