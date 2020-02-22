قاعدة عسكرية أمريكية.. وزير داخلية الوفاق يفتح الباب لمزيد من التدخلات الأجنبية

دعا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، الولايات المتحدة، إلى إقامة قاعدة في بلاده “للتصدي إلى توسع النفوذ الروسي في أفريقيا”، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف باشاغا أن حكومته اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، خططا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة وإعادة التركيز على نشر القوات عالميا لمواجهة روسيا والصين.

وتابع باشاغا في مقابلة صحفية عبر الهاتف مع وكالة أنباء بلومبرج: “إعادة الانتشار غير واضح بالنسبة لنا .. لكننا نأمل أن يشمل إعادة الانتشار ليبيا لكي لا تترك (الولايات المتحدة) الساحة لروسيا لكي تستغلها”.

وأوضح أن دعم روسيا لقوات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، “هو جزء من تحرك أوسع نطاقا من أجل النفوذ .. الروس ليسوا في ليبيا من أجل حفتر فقط ، بل لهم استراتيجية أكبر في ليبيا وأفريقيا”.