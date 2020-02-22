هيئة الاتصالات: أجور الباقات تستمر في الاحتساب خلال تعليق الخدمة.. ومستخدمون يعلنون رفضهم

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن أجور الباقات تستمر في الاحتساب خلال فترة تعليق الخدمة لعدم السداد، إذا لم يتم إلغاؤها نهائيا.

وقالت الهيئة، في رسالة للمستخدمين بأنظمة ولوائح الاتصالات في المملكة، إنه خلال فترة تعليق الخدمة قبل إلغائها نهائيا فإن الأجور المتكررة تستمر في الاحتساب.

فيما أثارت رسالة هيئة الاتصالات غضب مغردين بعدما أقرت الهيئة استمرار أجور الباقات في الاحتساب خلال تعليق الخدمة.

وقال أحد المغردين تعليقا على تغريدة هيئة الاتصالات “المفترض وقت التعليق تخفض الرسوم وتصل لـ ١٠٪ من الرسوم قبل التعليق.. كيف أدفع رسوم كاملة لخدمة متوقفة”.

فيما قال آخر “هذا من الظلم البيِّن، الصحيح إنه من وقت تعليقها يجب عدم احتساب الأجور (اصلاً مافيه خدمه وقتها)”.

وكشفت الهيئة في تقرير سابق عن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أن 65.8% من إجمالي المستخدمين على الشتراكات مسبقة الدفع، بواقع 27.4 مليون مشترك، مقابل 34.2% تعد اشتراكات مفوترة، بواقع 14.2 مشترك.