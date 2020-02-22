إيران تعترف بـ6 وفيات جراء #كورونا.. والعالم يتجه لعزلها لتجنب الوباء

اعترفت إيران، السبت، بوجود 6 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وهناك حالات أخرى مصابة وتم عزلها.

وفرضت سلطات النظام حظرا على وسائل الإعلام في محاولة للتكتم على انتشار الفيروس في المدن الإيرانية، لكن تقريرا للتلفزيون الإيراني أكد أن هناك 6 حالات.

في حين كشفت تقارير إعلامية أن عدد حالات الوفاة جراء كورونا أكبر من العدد المعلن في التلفزيون الرسمي.

جاء الاعتراف الإيراني في الوقت الذي أعلنت فيه دول إيقاف السفر ورحلات الطيران من وإلى إيران بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.

السعودية

وأعلنت السعودية، مساء الجمعة، تعليق سفر المقيمين فيها إلى إيران بسبب فيروس كورونا، مشددة على أنه لن يسمح لأي مقيم بالعودة للمملكة في حال مخالفته حظر السفر إلى إيران بسبب الفيروس.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بأنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فإن المديرية العامة للجوازات تؤكد استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران، وأنه بناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة فقد تقرر تعليق سفر المقيمين إلى إيران، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران)، وفق ما نقلته وكالة “واس”.

وشدد المتحدث الرسمي على أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة (14) يوماً، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد الأخوة المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة.

ودعا كافة القادمين إلى المملكة إلى الإفصاح أمام موظف الجوازات عن التواجد في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.

الكويت

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، ليل الخميس الجمعة، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

وكتبت الخطوط الكويتية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” :”بتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض كورونا”.

وأضافت أنها أوقفت الرحلات “تحاشياً لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب”.

العراق

وكانت الخطوط الجوية العراقية أعلنت، الخميس، وقف كل الرحلات إلى إيران، كإجراء وقائي، بسبب فيروس كورونا.

واتخذت السلطات العراقية سلسلة إجراءات لتقييد دخول الإيرانيين إلى أراضيها في محاولة لتلية المطالب الشعبية في هذا الإطار.

وقرر وزير الداخلية العراقي، طاهر الياسري، تعليق منح التأشيرة السياحية للقادمين من إيران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

وارتأت الوزاة منع الوافدين من إيران كافة من دخول الأراضي العراقية، فضلا عن منع السفر لها، مشيرة إلى استثناء الوفود الدبلوماسية.

عمان

أوصت سلطنة عمان،اليوم، بتجنب السفر للصين وكوريا الجنوبية وإيران واليابان بسبب كورونا.

وقررت سلطنة عمان فرض الحجر الصحي على القادمين من الصين واليابان وإيران وكوريا الجنوبية بسبب كورونا.

البحرين

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين إلى عدم السفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة تايلند وجمهورية سنغافورة ومملكة ماليزيا وجمهورية كوريا الجنوبية نظرًا لتفشى مرض فيروس كورونا (COVID-19) بالدول المذكورة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية فى بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن المواطنين ومواطنى دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من تلك الدول سيكونون خاضعين لفحوصات طبية وحجر طبى فور عودتهم من الدول المذكورة، حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين.

وبينت وزارة الخارجية أنه بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والصحة فقد تم تفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية المتخذة بمنع دخول القادمين من تلك الدول المذكورة خلال 14 يوم السابقة لتاريخ وصولهم إلى المملكة، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للبحرينيين ومواطنى دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من هذه الدول بحسب الإجراءات الطبية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

بريطانيا

وقالت بريطانيا إنها تنصح بعدم السفر إطلاقا إلى إيران إذ أن هناك معلومات توحى بأن الطائرة الأوكرانية التى تحطمت يوم الأربعاء ربما سقطت بصاروخ إيرانى. وقال وزير الخارجية دومينيك راب “نظرا لكتلة المعلومات التى تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت بصاروخ إيرانى أرض/جو، ونظرا لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى إيران”.

وأضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية “وننصح أيضا بعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها”. وتابع قائلا “هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق كامل وشفاف حتى نتبين سبب الحادث”.