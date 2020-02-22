مركز النخيل والتمور يرد على فيديو مواقع التواصل: هذه حقيقة ارتباط مرض السكري بتناول التمر

ردَّ المركز الوطني للنخيل والتمور على فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “مرض السكري والتمر نتائج غير متوقعة”.

وقال المركز إن البحث العلمي أثبت أن تأثير تناول التمر على سكر وإنسولين الدم منخفض إلى متوسط على كل من الأصحاء ومرضى السكري النوع الثاني.

وأضاف المركز أنه تم إجراء بحث على مرضى السكري النوع الثاني، وأظهر أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر كان لديهم مخزون سكر الدم أقل، وفيما يخص صنف تمور السكري أثبت البحث العلمي أن له مؤشرا سكريا منخفضا.

وأرجع المركز مصدر المعلومات إلى الدكتورة منيرة المسلم أستاذ مساعد في التغذية العلاجية بجامعة الملك فيصل بالأحساء، وأضاف أن كون تأثير التمر منخفضا على سكر الدم، فلا يعني أن يتوقف مريض السكري عن أخذ العلاج المناسب وفي وقته المناسب.