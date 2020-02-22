النصر يوضح مدى خطورة إصابة “امرابط” #الاتحاد_الهلال

أعلن الجهاز الطبي بنادي النصر السعودي، اليوم السبت، أن إصابة المغربي نور الدين أمرابط لاعب الفريق غير مقلقة.

وكان أمرابط عانى من إصابة خلال مباراة فريقه أمام الحزم، والتي انتهت بفوز النصر /2 صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من دروي كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم .

وذكرت قناة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي أكد على جاهزية اللاعب بداية من المباراة المقبلة، والتي يواجه فيها النصر فريق الأهلي يوم الخميس المقبل.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، فيما تجمد رصيد الحزم عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.