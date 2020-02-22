فيصل بن فرحان يبحث مع مستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية العلاقات الثنائية

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، مستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية الدكتور يان هاكر.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.