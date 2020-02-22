نجوم “تيك توك” يجنون مليون دولار من كل فيديو ينشرونه

يطمح أكثر من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و38 عاماً في الولايات المتحدة إلى أن يصبحوا مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لبحث حديث، بحسب تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.

ويُعتبر التطبيق الصيني الشهير «تيك توك» الذي يقوم عبره المستخدمين بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة، من أكثر التطبيقات المفضلة لدى الشباب الذين يسعون إلى تحقيق استفادة مادية من مواهبهم، لأنه ينظر إليه على أنه مساحة تمكَن الكثيرين من تحقيق إرادات، في حين تميل تطبيقات مثل «إنستغرام» أو «يوتيوب» إلى مكافأة أولئك الذين يتمتعون بشهرة بالفعل.

وبالنسبة لقلة محظوظة للغاية، يمكن أن يكون الاعتماد إلى «تيك توك» خياراً مربحاً للغاية.

ويعتقد المسوقون أن مستخدمي «تيك توك» الأكثر شعبية يمكن أن يتقاضوا حالياً ما يقرب من 200 ألف دولار (155.000 جنيه إسترليني) لكل مشاركة إذا قاموا بالترويج لمقاطع الفيديو الخاصة بهم والتعاون مع علامات تجارية.

ويرى الباحثون في «مورنينغ كونسالت»، وهي مجموعة أبحاث تقنية أميركية، أن «تيك توك» ينمو بسرعة كبيرة، حتى إن بعض المؤثرين قد يكونوا قادرين على جني ما يقرب من مليون دولار من كل فيديو ينتجونه عبر التطبيق بحلول العام المقبل.

ويقدر الباحثون إن لورين غراي، المغنية البالغة من العمر 17 عاماً من ولاية بنسلفانيا الأميركية، وهي من مستخدمي «تيك توك» الأكثر شهرة حالياً، أنها قد تتقاضى ما يصل إلى 197 ألف دولار (152 ألف جنيه إسترليني) عن كل فيديو.

ولدى غراي أكثر من 38 مليون متابع على «تيك توك»، حيث إنها تنشر مقاطع فيديو تتراوح مدتها بين 15 و60 ثانية، ما يجعلها واحدة من أكثر الشخصيات متابعة. واستخدمت غراي شعبيتها على التطبيق لتأمين صفقات تسجيل مع شركات مثل «فيرجين ريكوردز» و«كابيتول ريكوردز».

ويتنبأ التقرير بأنه في غضون عام، ستكون آشيكا بهاتيا، الممثلة الهندية البالغة من العمر 19 عاماً، الأكثر شعبية على المنصة، مع 194 مليون متابع. ولديها حاليا 14 مليون متابع وتكتسب عشرات الآلاف من الدولارات يوميا.

وتقدر «مورنينغ كونسالت» أن نجوم «تيك توك» المشهورين يمكن أن يجنوا ما يصل إلى 0.005 دولار من كل متابع للفيديوهات، ما يعني أن نجمة مثل بهايتا قد تتقاضى 973 ألف دولار من كل منشور إذا وصل عدد متابعيها إلى 194 مليونا.