مواجهات في شمال إيران احتجاجا على عدم وجود إجراءات وقائية ضد #كورونا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع مواجهات بين عناصر من قوات الأمن الإيراني ومتظاهرين غاضبين في شمال إيران، احتجاجا على عدم وجود إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا القاتل.

اعترفت إيران، السبت، بوجود 6 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وهناك حالات أخرى مصابة وتم عزلها.

وفرضت سلطات النظام حظرا على وسائل الإعلام في محاولة للتكتم على انتشار الفيروس في المدن الإيرانية، لكن تقريرا للتلفزيون الإيراني أكد أن هناك 6 حالات.

في حين كشفت تقارير إعلامية أن عدد حالات الوفاة جراء كورونا أكبر من العدد المعلن في التلفزيون الرسمي.

جاء الاعتراف الإيراني في الوقت الذي أعلنت فيه دول إيقاف السفر ورحلات الطيران من وإلى إيران بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.