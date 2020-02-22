شاهد.. فضيحة عنصرية في الطيران التركي: “لفوا مواطن كاميروني في أكياس بلاستيكية لترحيله”

أفادت تقارير إعلامية تركية بأن فضيحة عنصرية مدوية وقعت في الخطوط الجوية التركية، أثارت استياء نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، قام عاملون في الخطوط التركية بلف مواطن قيل إنه من الكاميرون بشريط لاصق في محاولة لترحيله من البلاد.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تؤكد صحتها تقارير إعلامية تركية، المواطن الكاميروني وهو ملفوف بشرائط لاصقة، ويجره عاملون في الخطوط الجوية التركية وأدخلوه داخل الطائرة المغادرة من اسطنبول.

فيما اعترض ركاب الطائرة على الواقعة العنصرية وعلى التعامل مع الراكب الكاميروني بهذه الطريقة المهينة غير الإنسانية وأجبروا موظفي الخطوط الجوية التركية على فكه من الشريط اللاصق.

ولم تكن تلك الواقعة هي الأول من نوعها تحدث في تركيا، حيث كشفت تقارير إعلامية في وقت سابق اعتداء موظفي الخطوط الجوية التركية على ركاب عرب بدافع العنصرية والتنمر.