مستشار الأمن القومي الأمريكي ينفي تعزيز روسيا فرص إعادة انتخاب ترامب

نفى روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي أن مسؤولي المخابرات الأمريكيين حذروا من أن روسيا تتدخل في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية لتعزيز فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وقال أوبراين في مقابلة في محطة(إيه.بي.سي نيوز) تُبث يوم الأحد “لم أر أي معلومات مخابرات تفيد بأن روسيا تفعل أي شيء في محاولة لجعل الرئيس ترامب يعاد انتخابه”.

وأضاف في مقتطفات من المقابلة بُثت يوم السبت “لم أر ذلك ولدي إطلاع جيد على تلك المعلومات”.

وكان شخص مطلع قد قال لرويترز يوم الخميس إن مسؤولي المخابرات الأمريكية أبلغوا أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب خلال ِإفادة سرية أن روسيا تتدخل من جديد في السياسة الأمريكية قبل الانتخابات التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني مثلما فعلت في 2016.

وبعد تلك الإفادة أقال ترامب القائم بأعمال رئيس المخابرات واستبدله بشخص موال له سياسيا في خطوة مفاجئة في الوقت الذي أثار فيه ديمقراطيون ومسؤولون أمريكيون سابقون قلقا بشأن الأمن القومي.

وقال أيضا يوم الجمعة السناتور بيرني ساندرز الذي ينافس على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات الرئاسة المقبلة إن مسؤولي المخابرات أبلغوه قبل شهر تقريبا بأن روسيا تقوم على ما يبدو بحملات تضليل ودعاية لتعزيز حملته الانتخابية.