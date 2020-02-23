“مسام” ينتزع 4900 لغم حوثي في اليمن

انتزع مشروع “مسام” 4911 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير (شباط) 2020 والتي زرعتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأوضح المركز في بيان له، أن الألغام التي انتزعها منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و161 لغماً مضادة للدبابات و4739 ذخيرة غير متفجرة، و6 عبوات ناسفة، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت” أمس السبت.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 134.259 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.