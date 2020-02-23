الدوري الإسباني: 6151 هدفاً لبرشلونة.. 6150 لريال مدريد

للمرة الأولى يتفوق برشلونة على غريمه ريال مدريد في الدوري الإسباني، بعدما أصبح النادي صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ “الليغا”.

وبفضل الرباعية التي سجلها ميسي اليوم السبت أمام إيبار، نجح برشلونة في معادلة نادي العاصمة المدريدي الذي لطالما كان متفوقاً بصفته الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف في “الليغا”، قبل أن ينجح البرازيلي آرثر ميلو في كسر هذا الرقم، مسجلاً الهدف رقم 6151 لبرشلونة مقابل 6150 هدفاً لريال مدريد، وذلك وفقاً لما نشره النادي الكاتالوني عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها برشلونة في التفوق على ريال مدريد في هذه الإحصائية، في تاريخ “الليغا”.

وانفرد برشلونة مؤقتاً بالصدارة برصيد 55 نقطة، متفوقاً بنقطتين عن ريال مدريد الذي سيخوض الليلة مباراته ضمن الجولة 25 عندما سيحل ضيفاً على ليفانتي.