تفاصيل: قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول لرتبة جندي أول وجندي

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية ( جندي أول، جندي ) للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة، وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 29 / 6 / 1441 هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 3 / 7 / 1441 هـ الساعة 10 صباحاً وفق الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

إن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

ان لا يقل التقدير عن جيد.

حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب وتكون دراسته انتظاماً.

إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول .

على المتقدم تحري الدقه وصحة المعلومات في تسجيل البيانات علما بانه سيتم استبعاد اي طلب يثبت مخالفته لذلك.

المؤهلات المطلوبة:

1- جندي أول أمن: دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة

2- جندي أمن : الثانوية العامة او ما يعادلها

ولمزيد من التفاصيل ومعلومات التقديم عبر الرابط التالي:

https://jobs.sa