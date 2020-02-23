بالصور.. انطلاق ملتقى الرياضيات بالطائف

برعاية من مدير مكتب التعليم بشمال الطائف فهد المورقي انطلق ​‏​‏​‏صباح اليوم (الاحد) ملتقى الرياضيات لمعلمي مدارس الشمال بمدرسة القرشيات المتوسطة والثانوية تحت شعار نحو الابداع في تعليم الرياضيات وتحسين نواتج التعلم.

حضر الملتقى رئيس قسم الرياضيات بتعليم الطائف مسفر الجعيد ورئيس الشؤون التعليمية عبدالله الذيابي ورئيس الشؤون المدرسية محمد القثامي ومعلمي مادة الرياضيات بمدارس الشمال .

وتضمن كلمة لمدير المكتب فهد المورقي موضحاً دور المعلم في العملية التعليمية ، ثم قدم رئيس قسم الرياضيات مسفر الجعيد ورقة عمل عن جودة تمكن الطالب من تعلم الرياضيات ، وقدم أخصائي التقويم بالمكتب عبدالرحمن القثامي ورقة عمل عن أدوار المعلم في مؤشرات نواتج التعلم.

توالت أوراق العمل ورقة عمل عن البراعة الرياضية والرموز الرياضية والحاسب الآلي من تقديم مشرف الرياضيات بالمكتب حسن المقاطي ، ثم ورقة عمل عن خبرات إشرافية لتحسين نواتج تعلم الرياضيات قدمها مشرف الرياضيات بالمكتب مسفر القرشي، ورقة عمل عن بناء الاختبار الجيد لمعلمي المرحلة المتوسطة والثانوية.

وورقة عمل المحسوسات اليدوية في تدريس معلمي الرياضيات في المرحلة الابتدائية ، واختتم الملتقى بتكريم المشرفين التربويين والمدرسة المستضيفة وتسليم الشهادات للحضور.