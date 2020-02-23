«التعليم» تعتمد تشكيل لجنة للنظر في ترقيات موظفي المراتب

اعتمد مساعد وزير التعليم د. سعد ال فهيد وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة بقرار معالي وزير الخدمة المدنية والمنظم للترقيات وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تشكيل لجنة للنظر في ترقية موظفي المراتب الثالثة عشر فما دون على النحو الآتي:

سعد بن حسن القحطاني رئيسا

وعضوية كل من إبراهيم بن عبد الرحمن الجماز

عبد الله بن عبد الرحمن القبيسي

عبد الله بن عثمان الماضي

محمد بن عبد الله الشبيلي

ريم بنت مهدي العرجاني

وتكون مهام هذه اللجنة في مراجعة الإطار المنظم والمعايير الفنية والإجراءات اللازمة للترقية والرفع بها لنا للاعتماد.

وفحص ومراجعة المستندات ومسوغات طلبات المؤهلين للترشح وتقارير أداءهم، والتأكد من استيفاءها للمتطلبات النظامية ورفع محاضر المرشحين بعد التحقق منها لأصحاب الصلاحية للاعتماد.

وتقيد اللجنة في مهامها بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ويعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.