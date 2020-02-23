جهاد الخالدي رئيسا تنفيذيا لهيئة الموسيقى

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متابعات - الوئام:

أصدر وزير الثقافة ⁦ بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود،⁩ قرارا، اليوم الأحد، بتعيين الموسيقية السعودية جهاد الخالدي رئيسا تنفيذياً لهيئة الموسيقى.

وتعد من أبرز مهام “الخالدي” في منصبها الجديد وضع الاستراتيجيات والمعايير التنظيمية، وتنظيم الفعاليات والمناسبات ذات العلاقة، وتقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية.

كما تشمل مهامها أيضا دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الثقافي مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتشجيع الاستثمار في تطوير المحتوى، وإصدار التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بقطاع الموسيقى.

وتمتد خبرات جهاد الخالدي في مجال الموسيقى لأكثر من 33 سنة، وعملت عازفة كمان ضمن الأوركسترا المصرية لمدة 8 سنوات، وحصلت على بكالوريوس عزف الكمان من المعهد العالي للموسيقى في القاهرة.

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