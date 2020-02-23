هيئة تقويم التعليم والتدريب تنظم ملتقى نظام ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي العسكري

نظمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، ملتقى للتعريف بنظام ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي العسكري، بحضور ممثلين من جميع القطاعات العسكرية ومن المهتمين بالمجال لمايقارب 100 مشارك، بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بإنجازات اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، وما توصلت إليه من معايير وأدوات، وذلك من منطلق حرص الهيئة في إشراك أصحاب المصلحة في كل أعمالها ومشاريعها وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم فيما تقدمه لهم من خدمات.

وافتتح الملتقى بكلمة من رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيس اللجنة الفنية للاعتماد العسكري معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، شكر فيها الحضور وجميع القطاعات العسكرية وفرق العمل المشاركة في أعمال اللجنة، مشيداً بما توصلت إليه اللجنة من أعمال، وقال: إن إنجازات اللجنة تمثل جهود جميع القطاعات العسكرية واللجان العاملة في المشروع، وأن هذا العمل لم يكن ليتم لولا وجود شراكة حقيقية واهتمام كبير من جميع المعنيين، والذي يأمل أن يتوج بالتنفيذ من قبل القائمين على هذه المؤسسات للنهوض بها ورفع كفاءتها، وأن التعليم والتدريب هو المرتكز الأساسي لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية المشاركة في تحقيق هذه الرؤية من خلال تحسين مخرجات التعليم، وردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل، ولا شك إن المسؤولية الملقاة على عواتقنا تقتضي الالتزام بتطبيقات الجودة في كل أعمالنا، ونشر ثقافة الجودة وجعلها قيمة عملية عند كل فرد.