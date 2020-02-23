تعليق فعاليات كرنفال البندقية بسبب فيروس كورونا

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وكالات - الوئام

أعلن لوكا زايا، رئيس منطقة فينيتو الإيطالية، اليوم الأحد، أنه سيتم تعليق فعاليات كرنفال البندقية بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في شمال إيطاليا.

وقال زايا للصحفيين: “علينا أن نتبنى إجراءات قاسية”.

وفي معرض رد زايا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا يعني تعليق فعاليات كرنفال البندقية، الذي يستمر حتى بعد غد الثلاثاء، أجاب بالقول إن الإجراءات التي سيتم الاعلان عنها سوف تشمل هذا ” وأكثر”.

وأوضح زايا أن عدد المصابين بالفيروس في فينيتو قد ارتفع إلى 19 حالة، بينهم اثنان من كبار السن، جرى احتجازهما في مستشفى بوسط البندقية، وهما أول حالتي إصابة بالفيروس يتم تسجيلهما في المنطقة.

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