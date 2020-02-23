“البيئة”: استقرار الحالة بعد معالجة 2600 هكتار من الجراد بـ”الشرقية”

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استقرار حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الشرقية، إذ تمكنت الفرق الميدانية من معالجة 2600 هكتار في المحافظات والمناطق الزراعية والمراكز الحدودية، مشيرة إلى عدم وجود أسراب داخل المدن سوى بقع متفرقة في بعض الأماكن.

وأوضحت الوزارة، أن 43 فرقة ميدانية تعمل في استكشاف ومكافحة أسراب الجراد في جميع محافظات المنطقة الشرقية، حيث أكملت استكشاف أغلب المناطق الزراعية والمدن القرى، باستخدام 1950 لتر من المبيدات، مشيرة إلى أن نتائج المكافحة مرضية، وتتابع الفرق الميدانية حركة الأسراب، ومتى ما استقرت في منطقة ما يتم مكافحتها مباشرة.

وعن حالة الجراد في المحافظات والمدن والمناطق الزراعية، أفادت الوزارة، أن محافظات الدمام وحفر الباطن خالية تماماً من الجراد، وتوجد بقايا أسراب في محافظات الخبر، والقطيف، والأحساء، وبقيق، بالإضافة إلى القرية العلياء، وأطفيح، وغرب المطار، كما تتواجد أسراب الجراد في كل من طريق الرياض الدمام السريع، ومليجة، والصرار، والحدود السعودية الكويتية، ولم تشاهد أسراب على الحدود السعودية العمانية.

وأشارت الوزارة، إلى أن فرق المكافحة الميدانية التابعة لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، تواصل عمليات الاستكشاف والمتابعة في جميع محافظات المنطقة الشرقية، ويجري التنسيق مع الجهات الشريكة والمساندة، لتغطية جميع المزارع، وخارج النطاق العمراني، والأحياء السكنية داخل النطاق العمراني، مع استمرار تأمين الدعم الفني والمادي بالمبيدات الحشرية اللازمة من قبل فرع الوزارة.

ودعت الوزارة، إلى الإبلاغ عن حالات الجراد عبر تطبيق الإلكتروني “بلغ” أو عبر تطبيق “واتساب” على رقم الجوال 0530233560 .وأوضحت الوزارة، أن 43 فرقة ميدانية تعمل في استكشاف ومكافحة أسراب الجراد في جميع محافظات المنطقة الشرقية، حيث أكملت استكشاف أغلب المناطق الزراعية والمدن القرى، باستخدام 1950 لتر من المبيدات، مشيرة إلى أن نتائج المكافحة مرضية، وتتابع الفرق الميدانية حركة الأسراب، ومتى ما استقرت في منطقة ما يتم مكافحتها مباشرة.

وعن حالة الجراد في المحافظات والمدن والمناطق الزراعية، أفادت الوزارة، أن محافظات الدمام وحفر الباطن خالية تماماً من الجراد، وتوجد بقايا أسراب في محافظات الخبر، والقطيف، والأحساء، وبقيق، بالإضافة إلى القرية العلياء، وأطفيح، وغرب المطار، كما تتواجد أسراب الجراد في كل من طريق الرياض الدمام السريع، ومليجة، والصرار، والحدود السعودية الكويتية، ولم تشاهد أسراب على الحدود السعودية العمانية.

وأشارت الوزارة، إلى أن فرق المكافحة الميدانية التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية وإشراف مركز مكافحة الجراد والافات المهاجرة ، تواصل عمليات الاستكشاف والمتابعة في جميع محافظات المنطقة الشرقية، ويجري التنسيق مع الجهات الشريكة والمساندة، لتغطية جميع المزارع، وخارج النطاق العمراني، والأحياء السكنية داخل النطاق العمراني، مع استمرار تأمين الدعم الفني والمادي بالمبيدات الحشرية اللازمة من قبل فرع الوزارة.

ودعت الوزارة، إلى الإبلاغ عن حالات الجراد عبر تطبيق الإلكتروني “بلغ” أو عبر تطبيق “واتساب” على رقم الجوال 0530233560 .