ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بكسر في الكاحل الأيمن

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الأحد، أن نجمه البلجيكي إدين هازارد يعاني من كسر في الكاحل الأيمن، من دون أن يحدد فترة غيابه في خضم مرحلة مفصلية للفريق على المستويين المحلي والقاري.

وأوضح في بيان: “على إثر الفحوص التي أجريت اليوم على لاعبنا إدين هازارد من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بكسر” في إحدى عظام الكاحل الأيمن، مشيرا إلى أنه “سيتواصل تقييم فترة تعافيه”.

وأصيب هازارد خلال المباراة ضد المضيف ليفانتي السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي خسرها ريال بهدف نظيف.

ويأتي غيابه المتجدد قبل أيام من مواجهتين مرتقبتين ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، و”الكلاسيكو” الإسباني ضد الغريم برشلونة في الدوري المحلي.