طقس الإثنين.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين في المملكة 30/ 6/ 1441 الموافق 24/ 2/ 2020.

وقالت إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، أجزاء من الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير.

وشملت التوقعات، هطول أمطار رعدية على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، مرتفعات المدينة المنورة، بجانب تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.