رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس إدارة #معهد_إعداد_القادة

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الرياض - الوئام

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة معهد إعداد القادة برئاسته وعضوية مساعد رئيس الهيئة عبدالإله الدلاك وصالح بن ناصر ورجاء الله السلمي وعبدالرحمن السحيباني وعبدالعزيز القحطاني وعبدالله بن فيصل حماد وهاشم داغستاني.

من جهته قدم مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده المجلس من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية في المجال الرياضي، مؤكداً أن ذلك سيسهم في وضع الخطط والاستراتيجيات لعمل المعهد خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق النجاحات في صناعة القادة الرياضيين في مختلف المجالات .

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