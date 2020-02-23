قتلى وجرحى إثر إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين في بغداد

قامت قوات الأمن العراقية،اليوم، بإطلاق النار على المتظاهرين بعد تجدد الإحتجاجات في بغداد اعتراضا على تشكيل الحكومة الجديدة .

أفادت وسائل إعلام،اليوم، بمقتل متظاهر وإصابة 7 في بغداد إثر إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين.

و قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصا وأصابت سبعة اليوم الأحد عندما فتحت النار على محتجين في بغداد.

ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية حيث قُتل نحو 500 شخص أول أكتوبر .

ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرونها فاسدة

وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد لا سيما من إيران .