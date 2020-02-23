أيهما أقل تأثرا بفيروس كورونا.. الرجال أم النساء؟

كشفت دراسة أعدها المركز الصيني لمكافحة الأمراض أن الرجال يتأثرون بفيروس كورونا أكثر من النساء، إذ وجد الباحثون أن معدل الوفيات كان 2.8 في المئة بين الرجال مقارنة بـ 1.7 في المئة بين النساء.

وأفاد باحثون بأن المناعة لدى النساء أثبتت نجاحها في مواجهة فيروس كورونا أكثر مما هي عليه لدى الرجال، وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وتشير الدراسة التي اعتمد الباحثون فيها على تحليل بيانات مرضى في مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا، إلى أن البالغين وكبار السن وخاصة الرجال هم الأكثر تأثرا بالفيروس.

وربطت الدراسة بين نتائجها ونتائج دراسة أخرى نشرت في 2003 وأظهرت أن معدل الوفيات بين الرجال كان أكثر بـ 50 في المئة مما هو عليه عند النساء بين المصابين بمرض السارس.

ومات أكثر من 32 في المئة من الرجال المصابين بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والتي لها أعراض مشابهة لكورونا، مقارنة مع 25.8 في المئة من النساء.

وفي عام 1918 كانت معدلات الوفيات من الذكور أعلى من الإناث بسبب وباء الإنفلونزا.

ويرى الباحثون أن هناك عدوة عوامل بيولوجية وأخرى سلوكية ترتبط بمدى تأثر الرجال أكثر بمثل هذه الفيروسات من النساء.

وقالت صبرا كلاين، وهي باحثة من كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، إن الاختلاف في نمط التأثر بالفيروسات رأيناه عند العديد من الإصابات في الجهاز التنفسي، حيث تكون لدى الرجال نتائج أسوأ، وحتى مع الفيروسات الأخرى كانت المناعة لدى النساء أفضل.

وترى جانين كلايتون، مديرة مكتب البحوث حول صحة المرأة أنه هناك شيئا ما في الجهاز المناعي للإناث يجعلهن أفضل، إذ تكون الاستجابة المناعية لديهن أقوى بعد التطعيم.

وتشير إلى أن لكل شيء ثمنا، إذ يتسبب ذلك أحيانا في تحول الجهاز المناعي إلى درجة مفرطة في الحماية بما يجعله يهاجم أنسجته ويؤدي إلى التهابات المفاصل وغيرها من الأمراض.

ويوضح التقرير إلى أنه هناك بعض العوامل البيولوجية لدى النساء إذ يمتلكن هرمون الأستروجين، الذي يلعب دورا هاما في المناعة، خاصة وأنهن يمتلكن كروموسومات (X) والتي تحتوي على جينات ترتبط بالمناعة.

وأظهرت تجارب أجريت على فئران أن الذكور منهم تأثروا أكثر بفيروس سارس وكورونا من الإناث، والتي ترتفع فرص الإصابة بها مع تقدم العمر.

وكانت الفئران الإناث أكثر عرضة للفيروس عندما عزل الاستروجين منها أو إزالة المبيضين، فيما لم يحدث هرمو التستوستيرون أي فرق عند الفئران الذكور.

ووجد الباحثون أن التأثر بالفيروسات يختلف حسب الجنس في المجتمعات، والتي تختلف فيها السلوكيات الصحية بين الرجال والنساء.

ويوجد في الصين أكبر عدد من المدخنين في العالم، وبما يزيد عن 316 مليون شخص، وهم يمثلون ثلث المدخنين حول العالم، ويستهلكون 40 في المئة من التبغ، وحوالي نصف الرجال في الصين من المدخنين مقارنة مع 2 في المئة من النساء.

كما يعاني الرجال في الصين من معدلات عالية من أمراض السكري والضغط أكثر من النساء، وكلاهما يضاعف فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر التقرير أنه رغم أهمية غسل اليدين للوقاية من الفيروس، فإن العديد من الأبحاث وجدت أن الرجال وحتى العاملين في مجال الرعاية الصحية أقل اهتماما بغسل الأيدي واستخدام الصابون من النساء.

وبدأ فيروس كورونا المستجد انتشاره من مدينة ووهان في الصين حيث ظهر في ديسمبر.

والأحد، كانت آخر حصيلة في الصين القارية باستثناء هونغ كونغ وماكاو تعد نحو 77 ألف إصابة و2442 وفاة.

وجرى إحصاء أكثر من 1500 إصابة خارج الصين، خصوصا في كوريا الجنوبية وعلى متن السفينة السياحية “ديموند برنسس” في اليابان.