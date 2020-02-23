سفارة المملكة في إيطاليا تحذر مواطنيها بعد ظهور كورونا بعدة مدن

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى إيطاليا مواطنيها من السفر لعدد من المدن الإيطالية بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل.

وقالت السفارة عبر حسابه الرسمي على تويتر “حرصًا على سلامة المواطنين من الزوار والمقيمين في إيطاليا وبناء على ما صدر عن الحكومة الايطالية بشأن الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا في الأقاليم الشمالية (Lombardia، Veneto، Piemonte)، وعزل البلدات التي تفشى بها الفيروس (Cadogno، Casalpusterlengo، Vò Euganeo). تهيب السفارة بالمواطنين الكرام بعدم السفر إلى تلك البلدات، وأخذ الحيطة والحذر واتّباع إجراءات السلامة.

وأضافت السفارة “بالإمكان التواصل على هاتف طوارئ شؤون السعوديين على الرقم ٠٠٣٩٣٢٨٠٤٣٢٦٠٦، أو على ايميل السفارة: [email protected] والله خير الحافظين”.

وقال حاكم منطقة لومبارديا الإيطالية أتيليو فونتانا اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بالمنطقة ارتفع إلى 89. وأضاف فونتانا في تصريح لتليفزيون سكاي أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى ما يفوق مئة.

وكان وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفينى، قال – بخصوص حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا سجلت فى إيطاليا – : “لا أريد جدالات إضافية ولا أفكر بقوارب المهاجرين، بل أعتقد أن الضوابط على من يدخل ويغادر إيطاليا لم تكن كافية”، وتابع “من الواضح أن شيئا ما لم ينجح”.

وقالت وكالة “آكى” الإيطالية إن زعيم حزب الرابطة الإيطالى ألقى كلمة له فى مدينة كازاليكيو دى رينو (قرب مدينة بولونيا ـ عاصمة مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال)، وقال “أنا لا ألوم هذا أو ذاك، لكن من الضرورى اتخاذ الإجراءات اللازمة على كل من يدخل إلى إيطاليا على متن القارب أو بالطائرة بدءاً من الآن”، بالإضافة إلى ذلك “يجب عزل كل القادمين من بعض المناطق الحساسة لمدة15 يومًا، على غرار ما تفعل الدول الأخرى”.