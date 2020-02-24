ارتباك بعد اعتزام النقل الجماعي “سابتكو” إغلاق فرعي #المجمعة و #الدوادمي

كشفت مصادر مطلعة شركة النقل الجماعي (سابتكو) تعتزم إغلاق فرعي الشركة في محافظتي المجمعة والدوادمي بمنطقة الرياض.

وأشارت المصادر إلى أن فرعي شركة النقل الجماعي سيتم إغلاقهما اليوم مما قد يتسبب في ربكة في الرحلات وكذلك مواعيد الركاب.

من جانبه طالب سكان المحافظتين شركة النقل الجماعي باستمرار عمل الفرعين خصوصا أنهما تعدان من أكبر محافظات منطقة الرياض وخدمة النقل الجماعي تخدم سكان المحافظتين وإغلاق مكاتبها من قبل الشركة الوحيدة سيلحق الضرر بالسكان خصوصا أن الذين يستقلون حافلات النقل الجماعي من هاتين المحافظتين يعدون من أكثر عملاء الشركة.

وطالب متابعون الشركة بإيجاد حل لهذه المشكلة التي ستتسبب في مشاكل متراكمة تنعكس عليهم خصوصا أن سابتكو الوحيدة في الساحة في هذا المجال.