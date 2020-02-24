دقيقتين فقط مدة إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية بدلاً من 150 يوم

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية حيث أصبح بالإمكان إصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية خلال وقت قياسي لا يتجاوز دقيقتين فقط – 120 ثانية – بدلا من 150 يوما، دون الحاجة لأي معاملات ورقية، وهذه المبادرة تعد نقلة نوعية تضاف للإنجازات الرائدة التي حققتها هيئة السياحة مؤخرا في تطوير الخدمات والتعاملات الإلكترونية.

ويأتي هذا التطوير برؤية تقنية أسهمت في إطلاق نظام التراخيص الفورية، لتلبية النمو المتزايد في القطاع السياحي، وتسهيل مزاولة النشاط بشكل سريع.

وقد عملت الإدارة العامة للتراخيص على تطوير المعايير اللازمة لرفع مستوى الجودة التي يلتزم بها مقدمي الخدمات السياحية للسائح من الداخل والخارج، بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على اعتماد الحلول الالكترونية لإنجاز المعاملات بيسر وسهولة، وفي أوقات قياسية.

وبإمكان المستثمرين، زيارة البوابة الالكترونية المخصصة TLG.scth.gov.sa لإصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية التي تشمل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة لهيئة السياحة من أجل تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع السياحي، وتلبية لتطلعات المستثمرين؛ ومواكبة للإقبال المتزايد على السياحة في المملكة بعد إطلاق التأشيرة السياحية للزوار من مختلف انحاء العالم، لتكون قطاعا اقتصاديا مستداما قادرا على المنافسة محليا ودوليا، بالشكل الذي يساهم في خلق فرص العمل للمواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني.