تعّرف على مزايا أندرويد 11 الجديد

نشرت شركة غوغل نسخة أولية من نظام التشغيل أندرويد 11 الجديد، والتي تستهدف المطورين مع إمكانية تثبيتها على هواتف Pixel الخاصة بالشركة الأمريكية.

وأوضحت غوغل أن أندرويد 11 الجديد يمتاز بالعديد من الوظائف الجديدة، حيث إنه سيدعم شبكات الاتصالات الجوالة 5G الحديثة، كما أنه سيلائم المزيد من أشكال الشاشات مثل الشاشات القابلة للطي.

وسيوفر أندرويد 11 الجديد نظرة عامة أفضل على المحادثات والدردشات الجارية، كما أنه سيوفر المزيد من الأمان والخصوصية من خلال إتاحة أذونات التطبيقات بشكل مؤقت، خاصة فيما يتعلق بحقوق الوصول الحساسة للغاية مثل الموقع والكاميرا والميكروفون.

ومن المنتظر طرح النسخة النهائية من أندرويد 11 الجديد بحلول فصل الخريف من العام الجاري.