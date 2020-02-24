«الأولمبية الإيطالية» تدرس إقامة المباريات دون جماهير بسبب كورونا

أقر رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية، جيوفاني مالاجو، بأن إدارة كرة القدم الإيطالية تدرس إقامة المباريات دون تواجد جماهيري بسبب فيروس كورونا، ولكنه أوضح ضرورة التصرف وفقاً لقرارات الحكومة.

وأجلت اليوم أربع مباريات في “السيري آ”، إضافة إلى الأحداث الرياضية التي تقام في أقاليم لومبارديا وفينيتو الشمالية لأسباب أمنية، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة و130 مصابا بالفيروس في شمالي البلاد.

ولحين حدوث أي مستجدات أخرى خلال الساعات المقبلة، فإن هذه الحالة الطارئة، التي لم تصل بعد لوسط وجنوب البلاد، لا تهدد حتى الآن إقامة مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال بين فريقي نابولي وبرشلونة الإسباني والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب سان باولو.

وقال مالاجو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس “في هذا الوقت يجب على عالم الرياضة الانصياع لقرارات السلطات والحكومات. الليلة الماضية كانت حافلة، حيث انتهى اجتماع مجلس الوزراء في وقت متأخر، وتأقلمنا حيث كان قرار عدم خوض المباريات هو الأصح”.

وألغيت اليوم مواجهات إنتر ميلانو-سامبدوريا، وأتالانتا-ساسولو، وهيلاس فيرونا-كالياري، وتورينو-بارما في “السيري آ”.